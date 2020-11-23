Büyükşehir DESKİ'den Hisar Mahallesine saniyede 15 litre debiye sahip içme suyu

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam ilçesinin Hisar Mahallesi'nde başlattığı içme suyu kaynak çalışmasını tamamladı. Çalışmada saniyede 15 litre debiye sahip içme suyu elde edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu ihtiyacını kesintisiz ve sürekli olarak sağlamak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi DESKİ İşletmeler Dairesi Başkanlığı, yaşanan kuraklıktan dolayı Acıpayam ilçesinin Hisar Mahallesi'nde su seviyelerinde düşüş olduğunu belirledi. Mevcut içme suyu kaynaklarının iyileştirilmesi için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri 3 farklı ekiple bölgede bulunan Çaygözü su kaynağını 2 metre daha derine indirdi. Gece gündüz çalışan ekipler saniyede 15 litre debide içme suyu elde etti.

Sevinçle karşılandı

Hisar Mahallesi Muhtarı Yücel Şeker, kuraklıktan dolayı mahallelerinde içme suyunda sıkıntı yaşandığını, bu sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a bildirdikleri söyledi. Büyükşehir DESKİ'nin çalışmasıyla saniyede 15 litre debili suya kavuştuklarını ifade etti.