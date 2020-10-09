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Büyükşehir DESKİ'den Karaismailler'e 2 yeni su kaynağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam ilçesinin Karaismailler Mahallesi’nde başlattığı içme suyu kaynak çalışmasını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam ilçesinin Karaismailler Mahallesi'nde başlattığı içme suyu kaynak çalışmasını tamamladı. İki yeni içme suyu kaynağının hizmete alındığı bölgeye 2.600 metre içme suyu iletim hattı döşendi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Acıpayam ilçesisin Karaismailler Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısını gidermek için bir süre önce başlattığı içme suyu kaynak çalışmasını tamamladı. Kuraklığa bağlı olarak mevcut içme suyu kaynaklarının debisinin azalması nedeniyle başlatılan çalışma kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Karaismailler Mahallesi'ndeki Ballı Dere Mevkiinde 2 yeni içme suyu kaynağı buldu. Gece gündüz çalışan Büyükşehir DESKİ ekipleri kısa sürede bölge halkının ihtiyacını karşılayacak 2 yeni içme suyu kaynağını hizmete aldı. Ekipler, Kovanlık, Geyikler ve Yırtıcılar mevkilerine içme suyunu ulaştırabilmek için ise 2 bin 600 metre içme suyu iletim hattı döşedi.

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