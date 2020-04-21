Büyükşehir dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayalık Caddesi'nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Kayalık Caddesi'nin yol ve kaldırımlarını sabunlu suyla yıkadı. Cadde boyunca yol ve kaldırımları sabunlu suyla yıkayan ekipler talep eden esnafın işyerleri ile otobüs duraklarını da dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin salgınla mücadeledeki çabası vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.