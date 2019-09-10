Büyükşehir genç yetenekleri arıyor

Kayıtlar, 30 Eylül tarihine kadar sürecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Genç Denizli Kulüpleri kurs kayıtları başladı. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra karikatür, resim ve geleneksel Türk el sanatları dalında verilecek ücretsiz kursların kayıtları 30 Eylül 2019'a kadar sürecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde Tiyatro, Karikatür, Resim ve Geleneksel Türk El Sanatları Kulüplerine kayıt yaptırılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise genç yeteneklere zengin kadrosu ile ücretsiz eğitimler vermeye devam edecek.

Denizli'de genç sanatçıların yetişmesine olanak sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Kulüpleri kayıtları http://genc.denizli.bel.tr/ internet sitesinden yapılabileceği kaydedildi.

“Yeni sezonda herkese başarılar diliyorum”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar önce kurulan Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin kentin kültür ve sanat hayatına çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin geleceğin sanatçılarını yetiştirmesinin yanı sıra verdikleri kurslarla özellikle gençleri konservatuarlara ve güzel sanatlar bölümlerine hazırladıklarını kaydeden Başkan Zolan, yeni sezonda sanata gönül veren herkese başarılar diledi.