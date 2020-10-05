Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri ve halk oyunları kurs kayıtları başladı. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra karikatür, resim ve geleneksel Türk el sanatları ile Denizli yöresi başta olmak üzere Anadolu'daki pek çok halk oyununu Denizlililerle ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurs kayıtları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde Tiyatro, Karikatür, Resim ve Geleneksel Türk El Sanatları Kulüplerine kayıt yaptırılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri genç yeteneklere zengin kadrosu ile ücretsiz eğitimler vermeye devam edecek.

Kayıtlar Genç Denizli'de

Denizli'de genç sanatçıların yetişmesine olanak sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri, Genç Denizli'nin Altıntop Mahallesi 1318 Sokak No:8'de bulunan tarihi Merzeci Un Değirmeni'ndeki merkezinden yapılabilecek. 15 yaşından büyüklerin kayıt yaptırabileceği kurs kayıtları için isteyenler mesai saatleri içinde 0 258 280 21 23 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

Başkan Osman Zolan'dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar önce kurulan Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin kentin kültür ve sanat hayatına çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin geleceğin sanatçılarını yetiştirmesinin yanı sıra verdikleri kurslarla özellikle gençleri konservatuarlara ve güzel sanatlar bölümlerine hazırladıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, kayıt yaptıranlara başarılar dilerken, kurslarda pandemi kurallarına uyulacağını belirterek gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.