Büyükşehir ile Aile Atölyesi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği Aile Atölyesi, ‘Akademisyen anne' olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ı ağırladı. Aile sağlıklı ve mutluysa toplumunda sağlıklı ve mutlu olacağını vurgulayan Başkan Zolan, “Ailemizi korursak ülkemizi de korumuş oluruz” dedi.

Denizli'de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Aile Atölyesinin ilk programını başlattı. ‘Akademisyen anne' olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ı ağırlayan programda ‘Aile ve çocuk' konusu işlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın Meclisi Başkanı Özen burada yaptığı konuşmaya her zaman yanlarında olan ve her projede kendilerini destekleyen Başkan Osman Zolan'a teşekkür ederek başladı. Anne sevgisinin, sıcaklığının çok farklı olduğunu kaydeden Özen, “Annelerimizi her zaman başımıza taç eyleyelim. Onların kokusu, sıcaklığı hiçbir zaman unutulmuyor. Hep anılarımızda yaşıyor” dedi.

“Anne bizim en değerlimiz”

Başkan Zolan ise toplumun en küçük biriminin aile olduğunu kaydederek, “Aile sağlıklı ve mutluysa toplum da sağlıklı ve mutlu olur. Ailemizi korumak ve geleceğe taşımak anlamında bu tür çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ailemizi korursak ülkemizi de korumuş oluruz” diye konuştu. Programın konusunun “anne ve çocuk” olduğuna değinen Başkan Zolan, “Anne bizim en değerlimiz. Anne, fedakar, samimi içten, hep vermeye odaklı insandır. Onlar için ne yapsak azdır. Kıymetini bilmemiz çok çok önemli. Evlatlarımız da bizim gözbebeğimiz, bizim geleceğimiz. Katılım sağlayan başta konuğumuz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.