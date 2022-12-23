Büyükşehir ile Aile Atölyesi başlıyor

Birbirinden değerli isimlerin Denizlililerle buluşacağı Aile Atölyesi'nin ilk konuğu 24 Aralık'ta “Çocuk gelişimci, akademisyen anne” olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Aile Atölyesi başlıyor. Denizli'de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önde gelen ve sevilen bilim insanı, yazar ve alanında uzman isimleri Denizlililerle buluşturacak. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Aile Atölyesi programının ilk konuğu çocuk gelişimci, akademisyen anne olarak tanınan Saniye Bencik Kangal olacak. İlk program 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 15.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Doç. Dr. Kangal, çocuk-ebeveyn ilişkileri başta olmak üzere “Korkma! İyi bir annesin” adlı sunumu ile annelere ve anne adaylarına, çocuk yetiştirmek ile ilgili pratik bilgilerle aile içi iletişime ışık tutacak. Ücretsiz programa tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Aile Atölyesi'nin değerli isimleri ağırlamaya devam edeceği kaydedildi.

“Birbirinden değerli isimler şehrimize gelecek”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak kentin kültür ve sanat hayatına renk getirecek, aile birliği, mutluluğu ve huzuruna katkı sağlayacak çok önemli bir çalışmayı başlattıklarını ifade etti. Bu çerçevede ilk olarak akademisyen Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ı hemşehrileriyle buluşturacaklarını belirten Başkan Zolan, “Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal ve kültürel projelerimize de büyük önem veriyoruz. Aile Atölyesi programlarımız ile de ülkemizin birbirinden kıymetli bilim insanı, yazar ve alanında uzman değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşmalarını sağlayacağız. Bu özel programa tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” diye konuştu.