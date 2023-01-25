Büyükşehir ile Bozkurt'un güzelliğine güzellik katılıyor

Bozkurt ilçe merkezinde tamamladıkları altyapı çalışmalarının ardından baştan aşağı yenilenen üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, “Bozkurt'umuzun hak ettiği hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt ilçe merkezini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin başladığı üstyapı yatırımlarını inceledi. Başkan Zolan'a AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Mehmet Mumcular, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan ilk olarak ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla da bir süre sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Zolan daha sonra Muzaffer Arıcı Caddesi'nde hayata geçirdikleri sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, Bozkurt ilçe merkezindeki ana arterlerde yol konforlarının bozulduğunu belirterek, “Burada insanlarımıza konforlu hizmet verilemiyordu, yollarda bozukluklar ve birçok olumsuzluklar vardı. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak caddelerimizi sıcak asfaltla buluşturuyor, Bozkurt'umuzun hak ettiği hizmeti veriyoruz” dedi.

"Sırada Adnan Menderes ve Atatürk Caddesi var"

Bununla birlikte Bozkurt'un birçok mahallesinde de farklı çalışmaların altına imza attıklarını kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bozkurt ilçe merkezimizdeki Muzaffer Arıcı Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarımız kaldırımlarıyla beraber bitme noktasına geldi. Bundan sonra da Adnan Menderes Caddesi'nde yol düzenleme ve asfaltlama çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Son olarak ise Bozkurt'un ana yolu olan Atatürk Caddemizi de baştan aşağı kaldırımlarıyla beraber düzenleyerek sıcak asfaltla buluşturacağız. İnsanlarımıza yakışır bir güzelliğe daha kavuşmak için Büyükşehir Belediyesi olarak gayret ediyoruz. Allah'ım kolaylıklar versin, kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Tüm ilçelerimize, tüm mahallelerimize insanlarımızın talep ettiği hizmetleri vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”