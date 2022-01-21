Büyükşehir ile kültür buluşmaları başlıyor

Denizli'de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür Buluşmaları programlarını başlatıyor. Birbirinden değerli isimlerin Denizlililerle buluşacağı programın ilk konuğu 26 Ocak'ta ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları başlıyor. Denizli'de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önde gelen ve sevilen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimleri Denizlililerle buluşturacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programın ilk konuğu ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. İlk program 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşecek. “Yakın Tarihimizin Gerçekleri” adlı sunumuyla Denizlililerle bir araya gelecek sevilen tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, yakın tarihin önemli anekdot ve olaylarına ışık tutacak. Tüm Denizlililerin davetli olduğu programın ücretsiz izlenebileceği belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmalarının değerli isimleri ağırlamaya devam edeceği kaydedildi.

“Birbirinden değerli isimler şehrimize gelecek”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak kentin kültür ve sanat hayatına renk getirecek önemli bir çalışmayı başlattıklarını ifade ederek, “Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal ve kültürel projelerimize de büyük önem veriyoruz. Kültür Buluşmaları programları ile de ülkemizin birbirinden kıymetli bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerlerini vatandaşlarımızla buluşmalarını sağlayacağız. “Birbirinden değerli isimler şehrimize gelecek. Konuklarımızın birikim ve deneyimlerinden hep birlikte faydalanacağız. Bu özel programa tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.