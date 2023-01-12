Büyükşehir ile kültür buluşmaları bir kez daha kapalı gişe

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Buluşmaları'nın bu haftaki konuğu bir kez daha ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Buluşmaları programı çerçevesinde ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bir kez daha Denizlili sevenleri ile buluştu. Yoğun talep üzerine yine Denizlililerle Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarının konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türklerin Tarihi adlı sunumu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Program için hazırlanan 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu'nun dolmasının ardından, diğer misafirler için de 1000 kişilik Mehmet Gazi Salonu ile 500 kişilik Fatma Yıldız Salonu'na video konferans sistemi kuruldu. Üç salonun dolduğu program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, program öncesi salonları ziyaret ederek, yoğun ilgiden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

“Sizlerin yoğun isteği üzerine hocamız bizleri kırmadı”

Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programında bir kez daha sevilen tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Çok değerli Hocamız İlber Ortaylı Bey sizlerin yoğun isteği üzerine bizleri kırmadı. Denizli Büyükşehir Belediyemizin Kültür Buluşmalarına tekrar kendilerini misafir etmenin mutluluğu ve şerefine nail olduk. Sizi zevkle dinleyeceğiz” dedi.

“Denizli'nin bereketi ve güzelliği göze çarpıyor”

Prof. Dr. Ortaylı, programda “Türklerin Tarihi” sunumuyla Türk tarihinde önemli anekdot ve olaylarına ışık tutan bilgi ve tarihi gerçekleri Denizlililerle paylaştı. Misafirlerin soluksuz izlediği Prof. Dr. İlber Ortaylı, programın sonunda uzunca bir süre ayakta alkışlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, günün anısına Prof. Dr. Ortaylı'ya üzerinde horoz kaidesi bulunan plaket hediye etti. Prof. Dr. Ortaylı, kendisine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Osman Zolan'a teşekkürlerini iletti.