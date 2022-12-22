Büyükşehir ile kültür buluşmaları doludizgin devam ediyor

Dr. Ziya Selçuk oldu. Programa katılan hemşehrilerine seslenen Başkan Zolan, “Büyükşehir ile kültür buluşmalarımız her geçen gün güzelleşerek devam ediyor” dedi.

Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizli'de ağırlamaya devam eden Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Eğitimci, yazar Selçuk Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizlililerle buluştu. Program öncesi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni de gezen Prof. Dr. Ziya Selçuk'un Denizlililerle buluştuğu programa çok sayıda kişi katıldı. Başkan Zolan programın açılış konuşmasında, programa yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, “Büyükşehir ile kültür buluşmalarımız her geçen gün güzelleşerek devam ediyor” dedi.

“Eğitim her şeyin başı”

Başkan Zolan, “Bugün çok değerli Bakanımız Ziya Selçuk hocamız bizleri kırmayarak buraya kadar geldi, bizleri kırmadı. Sayın Bakanımızın eğitime vermiş olduğu en üst seviyedeki katkı, değer aynı zamanda gençlerimize ışık tutması ve daha ileriye gitmesi için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eğitim her şeyin başı, gençlerimiz, çocuklarımız, onlar bizim geleceğimiz. Bu buluşmalarla bir nebze olsun katkı sağlarsak biz kendimizi mutlu addederiz” ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk: “Muhteşem bir eser içerisinde, muhteşem işler yapıyorsunuz”

Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı, eğitimci, yazar Prof. Dr. Ziya Selçuk ise Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Denizli‘de bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Gördüm ki Sayın Başkan ve çalışma arkadaşları muhteşem bir eser içerisinde muhteşem işler yapıyorlar. Buraya küçük de olsa bir katkı vermek bizim için de vazifedir. Kendilerine huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum. Herkese şükranlarımı sunuyorum, böyle sohbetler, bu tür alışverişler gerçekten çok kıymetli, sağ olun, var olun” dedi.