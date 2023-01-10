Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları sürüyor

Dr. İlber Ortaylı olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programına tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimlerini Denizlililerle buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu hafta ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırlayacak. Sevilen tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda Denizlililerle bir araya gelecek. “Türklerin Tarihi” sunumuyla tarihimize ışık tutacak Prof. Dr. Ortaylı'nın katılımıyla yapılacak Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programına tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtilirken, etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kültür Buluşmalarına yoğun talep

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programlarının dolu dolu geçtiğini belirterek, değerli bir ismi daha Denizli'de ağırlamanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi. Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarına çok yoğun talep olduğunu, her programda tüm salonların dolduğunu ifade eden Başkan Zolan, bu özel etkinliğe tüm hemşehrilerini davet etti.