Büyükşehir masa tenisinde şampiyon oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Masa Tenisinde Kuruluşlar İl Birinciliği' yarışmaları sona erdi. Erkeklerde ve kadınlarda kupaya uzanan takım Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Masa Tenisi İl Temsilciliği koordinesinde gerçekleşen Kuruluşlar İl Birinciliği yarışmaları geçtiğimiz hafta sonu Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu'nda yapıldı. Erkeklerde ve kadınlarda toplam 16 takımın yarıştığı turnuva birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi takımının şampiyonluğu ile tamamlanan turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.