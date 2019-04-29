İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Büyükşehir masa tenisinde şampiyon oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Masa Tenisinde Kuruluşlar İl Birinciliği’ yarışmaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Masa Tenisinde Kuruluşlar İl Birinciliği' yarışmaları sona erdi. Erkeklerde ve kadınlarda kupaya uzanan takım Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Masa Tenisi İl Temsilciliği koordinesinde gerçekleşen Kuruluşlar İl Birinciliği yarışmaları geçtiğimiz hafta sonu Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu'nda yapıldı. Erkeklerde ve kadınlarda toplam 16 takımın yarıştığı turnuva birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oldu.


Denizli Büyükşehir Belediyesi takımının şampiyonluğu ile tamamlanan turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.