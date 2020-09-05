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Büyükşehir otobüsleri KPSS'ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 6 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecekler ve sınav görevlileri için ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 6 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecekler ve sınav görevlileri için ücretsiz olacak.


Denizli'de 6 Eylül 2020 Pazar günü KPSS'ye girecekler ve sınav görevlileri sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. KPSS'ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 6 Eylül 2020 Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS'ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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