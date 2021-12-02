Büyükşehir personeline motivasyon eğitimi verildi

Eğitimde motivasyonun önündeki en büyük engelin olumsuz düşünceler olduğu vurgulandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, stratejik birimlerinde çalışan personellerine yönelik motivasyon eğitimi düzenlendi. Çalışanlarına iş ve sosyal yaşamlarında pozitif psikolojik bakış açısını kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile İş Sağılığı ve Güvenliği birimlerinde görev yapan personel katıldı. İki oturum halinde yapılan eğitimi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Orhan tarafından verildi. İş aidiyetinin kazandırılması, takım çalışması, iletişimin önemi üzerine verilen eğitimde motivasyonun önündeki en büyük engelin olumsuz düşünceler olduğuna vurgu yapıldı.

İyi hissetmek için yeni şeyler öğrenmek gerek

Amerikalı yazar ve sosyolog Alvin Toffler'in, "Geleceğin cahil insanları okumayı bilmeyenler değil, öğrenmeyi bilmeyenler olacaktır" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Kamil Orhan, "Çocuklara sadece okumayı sevmeyi, kitabı sevmeyi, öğrenmeyi sevmeyi öğretsek, nasıl okuyabileceğini, nasıl öğrenilebileceğini anlatsak sonrasına o çocuk her şeyi kendisi yapar. Ama maalesef bunu yapamıyoruz" dedi.

İnsanların iyi hissetmesi için yeni şeyler öğrenerek kendisine katkıda bulunması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Orhan, "Ancak bunda çok büyük bir engelimiz var, bizim toplumsal bir hastalığımız var; O da olumsuz düşünmek. Motivasyonumuz için öncelikle olumsuz düşünceleri bir kenara bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.