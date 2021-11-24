Büyükşehir sınıf atladı

Denizli'nin puanı C'den B "Management" seviyesine yükseltildi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi bir güzel haber de Karbon Beyan Projesi (CDP- Carbon Disclosure Project) 2021 yılı derecelendirme sonuçlarından aldı. Şehirlerin sera gazı emisyonlarını yönetme ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması amaçlı 2000 yılında İngiltere'de oluşturulan ve binden fazla şehrin çevresel verilerinin rapor edildiği CDP 2021 derecelendirme sonuçlarında Denizli'nin puanı C'den -B- "Management" seviyesine yükseltildi. Ayrıca raporda, Denizli iklim değişikliği uyum kategorisinde -A-, sera gazı azaltım kategorisinde de -C- puan seviyesinde değerlendirilerek, küresel ortalamaların üzerine çıktı.

Büyükşehir verileri 2019'dan beri raporluyor

Öte yandan CDP 2021 derecelendirme sonuçlarında, Denizli'nin iklim değişikliğinin risklerini ve olumsuz etkilerini anladığı, bu etkilere uyum sağlamak ve bunları azaltmak için harekete geçtiği vurgulandı. Bunun yanında Denizli'nin iklim değişikliğinin risklerini ve etkilerini anlamak için kilit paydaşlar ile işbirliği içinde çalışması, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı hazırlamış olması da takdirle karşılandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin iklimsel verilerini 2019 yılından beri yıllık olarak CDP'ye raporladığı belirtildi.

"Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı ile Sağlıklı Kentler Birliği tarafından da ödüllendirildiklerine işaret eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "CDP 2021 derecelendirme sonuçlarında bir üst sınıfa geçmek bizim için çok sevindirici. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyemiz 2030 yılı itibariyle Denizli'deki sera gazı salımında yüzde 21 azaltım hedefledi. Birbiri ardına gelen bu başarılarımızla inşallah bu hedefi yakalayıp, daha yaşanabilir bir Denizli için, Türkiye için ve Dünya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.