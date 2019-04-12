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Büyükşehir tiyatrosunun ‘80 Günde Dünya Gezisi' oyunu çocuklar ile buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ‘80 Günde Dünya Gezisi’ adlı oyun ile çocukların karşısına çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ‘80 Günde Dünya Gezisi' adlı oyun ile çocukların karşısına çıktı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından, bu yıl ilk kez 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahnelenen ‘80 Günde Dünya Gezisi' adlı oyun çocuklar ile buluşmaya devam ediyor. Jules Verne'nin yazdığı Önder Tahmaz'ın uyarlayıp Deniz Kaptan'ın yönetmenliğini yaptığı oyun çocuklardan büyük ilgi görüyor. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde ilk kez sahnelenen oyun, o tarihten bu yana her hafta düzenli olarak çocuklarla buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahnelenen oyuna gelen çocuklar unutamayacakları bir anıya sahip oldu.


Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ‘80 Günde Dünya Gezisi' adlı oyun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda saat 16.00'da ücretsiz olarak sergilenecek.

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