Büyükşehir üç ayrı koldan iftar geleneğini yaşatıyor

Depremin en yıkıcı etkilerinin hissedildiği Hatay'da on binlerce afetzedeye iftar ve sahur yemeği ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Denizli'de de geleneksel iftar çadırının yanı sıra mahalle iftarları veriyor. Denizlilileri mahalle iftarlarında buluşturmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi ilk gönül sofrasını Yeni Mahalle'de kurdu.

Deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla afetzedelerin yaralarını sarmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde on binlerce afetzedeye iftar ve sahur yemeği ulaştırmasının yanı sıra Denizli'de de iftar geleneklerini sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi geleneksel olarak sürdürdüğü Kayalık Caddesi'ndeki Ulu Cami Yanı'nda her gün 5 bin kişinin orucunu açtığı iftar çadırının yanı sıra mahalle iftarlarına da başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede ilk iftar sofrasını Yeni Mahalle'de kurdu. Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan burada vatandaşların ramazanlarını tebrik ederek hep birlikte dua edip oruçlarını açtı.

İskenderun ilçesinde her gün 10 bin kişilik iftar

İftar sonrası hemşehrilerine seslenen Başkan Zolan, on bir ayın sultanı ramazana bir kez daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Başkan Osman Zolan, “Ramazan ayının manevi güzelliğini hissetmek için, aynı sofrada buluşarak bu atmosferi yaşamak çok kıymetli. Geleneksel olarak sürdürdüğümüz mahalle iftarlarının ilkini gerçekleştiriyoruz. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Zolan, geçen cuma İskenderun'da afetzedelerle birlikte iftar yaptıklarını anlatarak, “Hatay'ın İskenderun ilçesinde her gün 10 bin kişilik iftar programımız olacak, Denizli olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Bunlar her birinizin katkısıyla oluyor. Allah'ım kabul eylesin” dedi.

“Ramazan yardımlaşma ayıdır”

Bu mübarek günde herkesi dua etmeye davet eden Başkan Zolan, “Ülkemiz, şehrimiz, geleceğimiz, birlik ve beraberliğimiz ile sağlığımız için bol bol dua edelim. Allah'ım huzurumuzu bozmasın, hizmetimizi artırarak devam ettirsin. Herkes en yakınına sahip çıksın. Güzellikler inşallah bu sayede artacak. Ramazan yardımlaşma ayıdır. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme ayıdır. Ramazanınız mübarek olsun. Allah'ım tutmuş olduğunuz oruçları, yaptığınız ibadet ve duaları kabul ve makbul eylesin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Zolan, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.