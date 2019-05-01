Büyükşehir usta sanatçı Özkan'ı andı

Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini derleyen Türk Halk Müziği sanatçısı Talip Özkan Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Talip Özkan Anma Konseri” programı ile anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'nin yetiştirdiği ve derlediği eserleri ile dünyaya Denizli ezgilerini taşıyan Türk Halk Müziği sanatçısı Talip Özkan için anma konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu ile TRT ses sanatçısı Tuğba Ger, İsmail Barkan'ın şefliğinde Talip Özkan'ın derlediği eserleri seslendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin de katıldığı gecede salonu dolduranlar unutulmaz bir gece yaşadı.

“Özkan hocamız büyük bir zenginliktir”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, gecenin sonunda tüm katılanlara teşekkür ederek, “Talip Özkan hocamız büyük bir zenginliktir. Hocamızın derlediği türküleri seslendiren kıymetli sanatçımız Tuğba Ger'e, İsmail Barkan hocamıza ve tüm koroist arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Talip hocamıza Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.