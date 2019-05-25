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Büyükşehir yüzme kurs kayıtları başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı kapalı yüzme havuzu ve spor komplekslerinde yaz dönemi yüzme kursu kayıtları başlıyor.

7'den 70'e tüm vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği yüzme kursları 18 Haziran'da başlayacak.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin açıldığı ilk günden itibaren yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların akınına uğradığı kapalı yüzme havuzu ve spor komplekslerinde yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor. Denizlililerin her dönem yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursu kayıtlarının Denizli merkezdeki Kayıhan, İncilipınar, Anafartalar, Dokuzkavaklar ve Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzları için belediyenin resmi internet sitesinden veya Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Yenişehir Spor Merkezi ve İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nden yapılabilecek. İlçelerde yüzme kursuna kayıt yaptırmak isteyenler ise Tavas, Honaz ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde bulunan kayıt ofislerine müracaat edebilecek.



Müracaat tarihleri


Yüzme kurslarının başvuru tarihleri ise, İncilipınar ve Tavas Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde kayıtlar 27 Mayıstan, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde kayıtlar 29 Mayıstan, Karahasanlı-Çakmak, Anafartalar-Dokuzkavaklar, Çivril ve Honaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde kayıtlar 10 Hazirandan itibaren başlayacağı bildirildi.


Başkan Zolan'dan davet


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, özellikle çocukların ve gençlerin sporla iç içe yaşaması için bu yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Zolan, “Şehrimize kazandırdığımız tesislerimizde eğitim alan çocuklarımız, gençlerimiz yarının sporcuları, şampiyonları olacak inşallah. Başta çocuklarımız, gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz olmak üzere herkesi kurslarımıza bekliyoruz. Denizli'de yüzme bilmeyen kimse kalmasın” dedi.

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