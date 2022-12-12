Büyükşehir yüzme takımı 35 madalya ile şampiyonaya damga vurdu

Bizim çocuklar Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada Türkiye şampiyonu oldu. 8 altın, 12 gümüş ve 15 bronz ile toplamda 35 madalya kazanan sporcular şampiyonaya damgasını vurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11 Yaş Yüzme Türkiye Şampiyonası hafta sonu Samsun'da yapıldı. Müsabakalara 15 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan 50 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazanırken, 200 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye ikincisi, 400 metre serbest Türkiye ikincisi ve 100 metre serbestte Türkiye üçüncüsü oldu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesporlu yüzme takımı sporcuları Emine Doğa Aktaş 400 metre serbest Türkiye 3'üncüsü, 100 metre serbest Türkiye 6'ncısı, Berkay Çağdaş 200 metre sırt kategorisinde Türkiye 5'incisi, Yasin Sağlam 200 metre serbestte Türkiye 6'ncısı ve Ali İhsan Nazlıer 100 metre kelebekte Türkiye 8'incisi oldu.

8 sporcu A3ve A4 barajını geçti

Denizli Büyükşehir Belediyespor Bayrak Yüzme Takımı ise, 4x100 Erkekler serbestte Türkiye 2'ncisi, 4x100 serbest karmada Türkiye 2'ncisi, 4x50 karışık erkekte Türkiye 3'üncüsü, 4x50 karışık mix Türkiye 3'üncüsü ve 4x100 kızlar serbestte Türkiye 4'üncüsü oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı'nda A3 ve A4 barajını geçen 8 sporcunun aldığı altın madalya ile birlikte toplamda 35 madalya kazanan bizim çocuklar şampiyonaya damgasını vurdu.

“Çocuklarımızla gurur duyuyoruz”

Samsun'da gerçekleşen şampiyonada başarı elde eden tüm sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bizleri gururla temsil eden yarınımızın sahibi çocuklarımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az, onların yanında olmaya ve her türlü imkanımızı sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi.