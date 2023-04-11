Büyükşehir yüzme takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında aldığı derecelerle bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları hafta sonu Kocaeli, Gebze'de yapıldı. Müsabakalara 15 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Ömer Emir Görkan 3000 metre serbest 13 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesporlu yüzme takımı sporcuları İbrahim Burhan 2000 metre serbest 12 Yaş Erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi, Emine Doğa Aktaş 2000 metre serbest 12 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye 2'ncisi, Deniz Kılıç 3000 metre serbest 13 Yaş Erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü ve Berkay Çağdaş 2000 metre serbest 12 Yaş Erkekler kategorisinde Türkiye 7'ncisi oldu. Aldıkları derecelerle Açık Su Milli Takım Gelişim Kampına katılmaya hak kazanan genç sporcular bir kez daha Denizlililerin gururu oldu.

“Tebrikler, gururumuzsunuz”

Kocaeli'de gerçekleşen müsabakalarda bir kez daha önemli başarılar elde eden küçük sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Kocaeli'de gerçekleşen müsabakalarda bizleri gururla temsil eden yarınımızın sahibi çocuklarımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az, onların yanında olmaya ve her türlü imkanımızı sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi.