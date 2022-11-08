Büyükşehir yüzme takımı başarıya doymuyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Bolu'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Şampiyonasına damgasını vurdu. Bayrak Müsabakalarında 12 ayrı müsabakada 9 bölge şampiyonluğu ile 3 bölge üçüncülüğü elde eden küçük sporcular başarıları ile göz kamaştırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Şampiyonası hafta sonu Bolu'da yapıldı. Müsabakalara 43 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Bayrak Takımı, yarıştığı 12 ayrı müsabakada 9 bölge şampiyonluğu ile 3 bölge üçüncülüğü elde ederken, şampiyonaya 43 sporcuyla katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımından 33 sporcu almış oldukları derecelerle Türkiye Şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.

“Çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum”

Bolu'dan büyük bir başarı ile dönen sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bolu'da gerçekleşen müsabakalarda bizleri gururla temsil eden yarınımızın sahibi bizim çocukları ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az, onların yanında olmaya ve her türlü imkanımızı sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.