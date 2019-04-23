Büyükşehirde seçimlerin ardından ilk meclis toplantısı yapıldı

Gece geç saatlere kadar süren toplantıda 2018 yılı faaliyet raporu onaylandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2018'in yatırımlarla dolu muhteşem bir yıl olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir kez daha seçilen Başkan Osman Zolan başkanlığında toplanan Meclis 72 üyenin katılımı ile başladı. Gece yarısına kadar devam eden Meclis'in ilk toplantısında ilgili üye, komisyon ve başkan vekillikleri seçimleri yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Değirmenci yine aynı göreve seçilirken, Meclis 2. Başkanvekili is Ebru Leman Kalkan oldu. Divan kâtipliklerine Keziban Aksoy Uyğun ile Gökhan Akbulut seçildi. İhtisas komisyonları, encümen üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu birlik üyeleri seçimlerinin ardından 2018 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

“Bunlar cesaret işiydi”

35 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Osman Zolan, 2018'in de önceki yıllar gibi çok başarılı geçtiğini söyledi. Başkan Zolan, “Denizlimizde devasa yatırımlar yaptık, çok büyük işlerin altına girdik. Bunlar cesaret işiydi. Şunu net bir şekilde söyleyeyim; 2018, 2017 yılından başlayan yatırımlarımızla muhteşem bir yıldı. Birçok sorunların çözüldüğü, birçok işlerin tamamlandığı bir yıldı. Bu dönem 2017'de başlayan yürüyüşün 2018'de nihayete erdiği güzel bir yıldı. Denizli tarihine baktığımızda 2018, muhteşem yatırımların yer aldığı tarihtir” diye konuştu

“Allah 2019 yılında da yapmayı nasip etsin”

2018 yılında tamamlanan ve devam eden hizmetleri tek tek anlatan Başkan Osman Zolan, 2004'ten bu yana Denizli'ye pek çok güzellikler kazandırıldığına dikkat çekti. Alt yapıdan üst yapıya, köprülü kavşaklardan otoparklara, kapalı yüzme havuzlarından gençlik ve kültür merkezlerine kadar 2018 yılında hayata geçirdikleri yatırımları yeni meclis üyelerine anlatan Başkan Zolan “Geçmişte pek çok hizmeti başardık yeni dönemimizde de birçok güzellikler yapmayı Allah'ım bizlere nasip etsin. 2018 yılındaki yapmış olduğumuz hizmetlerin devamını da Allah'ım 2019 yılında yapmayı nasip etsin” dedi.

“Yatırımlardan ilçeler hak ettiğini aldı”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2018 yılı faaliyet raporu sunumunun ardından meclis üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyeleri Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımlardan ilçelerinin hak ettiğini aldığını vurgulayarak hizmetlerden övgüyle bahsetti. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi.