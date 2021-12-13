Büyükşehirde Türkiye Şampiyonluğu sevinci

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Trabzon'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları'nda 7 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya alarak şampiyonaya damgasını vurdu. Şampiyonluğun ardından doğum günü olan Başkan Zolan ile görüntülü konuşan sporcular başarılarını doğum günü hediyesi olarak verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları hafta sonu Trabzon'da yapıldı. Şampiyonaya 16 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları müsabakalara damgasını vurdu. Toplamda 7 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya alan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Ömer Emir Görkan 400 metre serbest stilde Türkiye Şampiyonu, 50 metre kelebek stilde Türkiye 2'ncisi ve 100 metre kelebek stilde Türkiye 2'ncisi oldu. Ece Su Üge ise 200 metre sırt üstü stil Türkiye 4'ncüsü oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Bayrak Takımı 4x100 metre serbest mix yarışında Türkiye 2'ncisi, 4x50 metre karışık mix yarışında Türkiye 4'ncüsü ve 4 100 metre serbest erkeklerde de Türkiye 4'ncüsü oldu.

En güzel doğum günü hediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular başarılı sonuçlarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile görüntülü konuşarak sevinçlerini paylaştı. Doğum günü olan Başkan Zolan ile bir süre konuşan antrenör ve sporcular söz verdikleri şampiyonluğu kazandıklarını müjdeledi. Sporcular başarılarını Başkan Zolan'a doğum günü hediyesi olarak verdi. Bugüne kadar aldığı en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyleyerek bir süre sporcularla sohbet eden Başkan Zolan, çok mutlu olduğunu belirterek antrenör ve sporcuları tebrik etti.