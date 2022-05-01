Büyükşehirden 2 mahalleye su müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Alacaoğlu Mahallesindeki çalışmaların ardından isale hattı döşendi. Alacaoğlu Mahallesinde çıkarılan su kaynağı 1900 metre poliken boru hattı döşenerek mevcut su şebekesine bağlandı. AK Parti İlçe Başkanı Naci Çomuk, Buldan'da susuzluk sorunun çözülmesinde emek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DESKİ Genel Müdürüne ve DESKİ Personeline teşekkür ederek, “Mevcut su kaynaklarımıza ek olarak Alacaoğlu Mahallesinde açılan kuyudan çıkarılan suyumuz şebeke hattına bağlanmıştır. Diğer yandan Tekke bölgesinde ve Dımbazlar Mahallesi'ndeki su kaynağı bağlantı çalışmaları başlanılmış olup en yakın zamanda şebekeye ilave edilecektir. Halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.