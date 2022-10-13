Büyükşehirden alt yapıda yatırıma devam

Sözleşme ile 183 milyon liranın üzerinde alt yapı yatırımı yapacaklarını belirten Başkan Zolan, su sıkıntısı yaşayan mahallelerde içme suyu hatlarının yenileceğini müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kent genelinde yer alan bazı mahallelerde içme suyu iletim sistemi ve şebeke inşaatları yapımı için açılan ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Başkan Osman Zolan, güzel bir işin başlangıcını yaptıklarını, suyun hayatın devamlılığı açısından olmazsa olmaz olduğunu ve suyun korunarak gelecek nesillere ulaştırmanın çok kıymetli olduğunu söyledi. Bu çerçevede suyun bulunmasının ve üretilmesinin çok zor olduğunu, var olan suyun vatandaşlara sağlıklı, herhangi bir kayıp yaşamadan ulaştırılabilmesinin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Suyun kıymetini bilerek bu yatırımlara giriştik” dedi.

"Su yoksa hayat yoktur"

"Denizli'mizde bugüne kadar altyapı yatırımlarımız çerçevede içme suyu hatlarını ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek aynı zamanda bugüne kadar olmayan yağmur suyu hatlarını inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak uğraşıyoruz" diyen Başkan Zolan şunları söyledi: "Altyapı çok önemlidir. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yapsanız anlamı yoktur. Su yoksa hayat yoktur. İnsanın ve diğer canlıların yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu altyapı yatırımımızla ilgili bir ihale gerçekleştirdik. Yaptığımız iş çok önemli ve hayati. 184 milyon liraya yakın bir bütçeye sahip bir çalışma. Altyapı cesaret, sabır, destek ister. En büyük isteği de büyük bütçe ister. Biz de bu noktada su, hayat ve insanlarımızın konforu ile ilgili geri adım atmadık. Onları daha iyi ve konforlu bir şehirde yaşatmak, susuz bırakmamak ve sağlıklı bir ortamda yaşatmak için diğer yatırımlarımızı yaparak yolumuza devam ettik" dedi.