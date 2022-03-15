Büyükşehirden bağımlılıkla mücadeleye destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, çalışanlara yönelik sürdürdüğü farkındalık eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Denizli'de bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitimlere Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olmak üzere 8 ayrı seansta 963 çalışan katıldı. Eğitimlerde uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar başta olmak üzere, çocuk ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla farkındalığın nasıl sağlanacağı konularında bilgi verildi.

Uyuşturucu toplumsal bir sorundur

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Yelda Çetin ise, eğitimlerin son derece başarılı geçtiğini belirtti. Gösterilen hassasiyet ve ilgiden dolayı eğitimlere katılan çalışanlara da teşekkür eden Çetin, toplumsal bir sorun olan uyuşturucu ile mücadelenin çok önemli olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunla mücadelede her türlü fedakarlığı yapacaklarını kaydetti.