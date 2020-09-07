Büyükşehir'den Bekilli'ye modern alt yapı

Proje ile 5 bin 820 metre içme suyu, 500 metre kanalizasyon, 705 metre yağmur suyu hattı döşendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Bekilli ilçesinde bir süre önce başlattığı Cumhuriyet ve Uşak Caddesinin alt yapı çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda vatandaşların daha modern bir alt yapıya kavuşması için ömrünü tamamlamış ve sürekli arıza çıkaran içme suyu hatları ile kanalizasyon hatlarında yaşanan sorunları gidermek amacı ile Cumhuriyet ve Uşak Caddesinin alt yapısı sil baştan yenilendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Bekilli'de söz konusu güzergahlarda hayata geçirdiği proje kapsamında 5 bin 820 metre içme suyu hattı, 500 metre kanalizasyon hattı, 705 metre yağmur suyu hattı ile 235 abone ve parsel bağlantısını yaptı. Projenin tamamlanması ile bölgede yaşanan alt yapı sorunu tarihe karıştı.

Alt yapı sorununa son

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bekilli'nin Cumhuriyet ve Uşak Caddesinde yaşanan alt yapı sorununa tamamladıkları proje ile son verdiklerini söyledi. Denizli'nin dört bir tarafında geleceğe eser bırakmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Çok şükür şehrimizde bugüne kadar birçok alt yapı sorununu çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza sabrından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Projemiz Bekillimize hayırlı uğurlu olsun."