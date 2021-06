Büyükşehirden Dünya Çevre Günü'ne özel program

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel bir program hazırladı. İklim değişikliği ve su yönetimi projeleriyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Dünya 2'nciliği ödülüne uygun görüldüklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Şükürler olsun yaptığımız yatırımlarla çevreye duyarlı bir şehir haline geldik" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında özel bir program hazırladı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dünya Çevre Günü'ne özel hazırlanan fotoğraf çekim köşesinde kameraların karşısına geçen Başkan Osman Zolan atıklardan kıyafet yapan miniklerle poz verdi. Meydanda vatandaşlara yapboz, tişört, dergi, şapka ile lavanta, kehribar, adaçayı ve kekik fideleri dağıtan Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra 48 ülkeden 372 sanatçının 829 eseri ile katıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'na gönderilen eserlerden 84'ünün yer aldığı sergiyi açtı. Burada yarışmanın jüri üyesi Mehmet Selçuk eserler hakkında bilgi verdi.

"Geri dönülmez noktada değiliz"

Başkan Zolan yaptığı açıklamada, hayatın devam edebilmesi için çevrenin, havanın, suyun ve toprağın temiz olması gerektiğini söyledi. Gelişen çağda, sanayileşmenin ve şehirleşmenin getirdiği birçok yük olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Tabi ki geri dönülemez noktada değiliz, almamız gereken önlemler var. İklim değişikliği ve küresel ısınma noktasında da dünyamız tehdit altındadır. Bununla ilgili her birey, her kurum, her şehir, her ülke kendi üzerine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Çünkü hayatın devamı ancak bu şekilde mümkün olabilir" dedi. Dünyada yaşanacak her krizin bir şekilde aşılabileceğini ancak çevre krizlerinden geri dönüşün çok zor olduğunu anlatan Başkan Zolan, "İşte o son ağaç kesildiğinde, son akan dere kurduğunda, nefes alacak temiz hava kalmadığında geri dönüş yoktur" diye konuştu.

"Açıkta akan kanalizasyonlar vardı"

Küresel ısınmayla birlikte mevsimlerin de değiştiğini kaydeden Başkan Zolan, "Herkese görev düşüyor. Biz Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunu her boyutuyla ele aldık. Şehrimiz daha önce hava kirliliğinden nefes alamazdı, kömür kokusundan geçilmezdi. Bugün tertemiz havasıyla şehrimizi nefes alır hale getirdik. Açıkta akan kanalizasyonlar vardı. Başta şehir merkezi olmak üzere tüm ilçelerimizde altyapı çalışmaları yaptık. Denizlimizde su kaybını en aşağıya çektik" dedi. Suyun kıymetinin her geçen gün daha da anlaşılacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Ben tüm vatandaşlarımıza suyun en değerli madde olduğunu, üretilen bir şey olmadığını aktarmak istiyorum. Su kullanımında tedbirli olup, su kullanımına dikkat etmemiz gerekir" dedi.

Dünya 2'ncisi Büyükşehir

Gerek yeşil alanlar gerekse ağaçlandırma konusunda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yaptıklarına işaret eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Atık su arıtma tesisleri yaptık. Karbon izini azaltmak anlamında çalışmalar yapıyoruz. Çevreci ve yenilenebilir enerji yatırımları yaptık. Bu konuda birçok yatırımın önünü açtık. Tabii ki Denizli ve Türkiye olarak tek başımıza bunları yapmamız hiçbir bir anlam ifade etmez. Mutlaka fayda sağlar ama sorun küresel. Tüm şehirler temiz olduğunda dünya temiz hale gelir. Herkes üzerine düşen görevi yapmakla yükümlüdür. Şükürler olsun yaptığımız yatırımlarla çevreye duyarlı bir şehir haline geldik. Milyonlarca ağaç diktik, parklar yaptık, şehrimizi nefes alır boyuta getirdik. İklim değişikliği ve su yönetimi projelerimizle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Dünya 2'nciliği ödülüne uygun görüldük" ifadelerini kullandı.

Karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Öte yandan etkinlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödülleri verildi. 18 yaş üstü kategorisinde Belçika'dan Constantin Sunnerberg'in eseri birinci seçilirken, Sırbistan'dan Borislav Stankovic'in eseri ikinci, Türkiye'den Mümin Durmaz'ın eseri ise 3. oldu. Mansiyon ödüllerini ise sırasıyla Ömer Çam (Türkiye), Vahid Alimohamadi (İran) ve İman Navri Najafi (İran) aldı. 18 yaş altı kategorisinde de Türkiye'den Emre Çakıl ve İlke Bekdeş'in eserleri ödüle layık görüldü.