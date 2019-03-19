İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden gençlere çevre temizliği eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve çevre konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve çevre konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla başlattığı çevre eğitimlerini uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Honaz İlçesindeki Kızılyer Hüseyin Avni Özden İlkokulu'nda eğitim programı düzenlendi. Programa, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, Kızılyer Hüseyin Avni Özden İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. İklim değişikliğine ve çevre kirliliğine neden olan faktörler, çevrenin nasıl korunması gerektiği, atık türleri, katı atıkları azaltmak için neler yapılabileceği, geri dönüşümün faydaları ve sıfır atık konuları hakkında bilgilendirilen öğrencilere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, "Çevre ve Atık Yönetimi" konularında sunum yapıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği eğitim sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yap-boz ve tişört hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.