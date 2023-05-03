Büyükşehirden gençlere özel kariyer projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin geleceğe daha emin adımlarla hazırlanması, genç işsizliğin azalması, mesleki yeterliklerinin artması ve kariyer gelişimlerini desteklemeleri amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen hibe programı SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) ile “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” adlı eğitim projesi başlatıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yürütücüsü olduğu “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” projesi, Acıpayam Belediyesi, Denizli İş Kurumu ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapıldı. Proje ile 2'si Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 1'i ise Acıpayam ilçesinde olmak üzere 3 farklı eğitim alanı kuruldu.

Yazılım laboratuvarları ve eğitimler

Proje ile Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde kurulan yazılım laboratuvarı ve mekatronik atölyesinde gençlere; web uygulamaları geliştirme, PHP ve MySQL ile web uygulamaları geliştirme, React Native ile mobile uygulama geliştirme eğitimleri verilecek. Bunun yanında mekatronik atölyesinde de ardunio, temel elektronik dersleri, elektronik kart ve 3D tasarım dersleri gibi başlıklarda eğitimlerin eş zamanlı olarak verileceği kaydedildi. Acıpayam ilçesinde kurulan bilgisayar laboratuvarında ise Acıpayam ilçesinin dinamiklerine göre eğitim başlıkları belirlendi. Buna göre Acıpayam ilçesinde 18-35 yaş arasında bulunan gençlerin sosyal medya yönetimi, e-ticaret, grafik tasarım gibi farklı başlıklarda eğitim alacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise gençlerin daha donanımlı ve nitelikli olması için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini belirtti.

Nitelikli Genç Güçlü Denizli Projesi ile Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde kurulan yazılım laboratuvarı ve mekatronik atölyelerinde eğitim almak isteyenlerin Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet adresinde bulunan formu 10 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar doldurmaları gerektiği belirtildi.