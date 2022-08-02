Büyükşehirden gençlere YKS tercih danışmanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye giren gençlere yönelik YKS Tercih Danışmanlığı hizmetine başladı. Gençlerle bir araya gelen Başkan Osman Zolan, “Üniversite sınavı gençlerimiz için çok önemli bir yol ayrımı ve hayata atılmalarının en önemli adımlarından birisi” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) geride bırakan gençlerin bilinçli ve doğru bir şekilde üniversite tercihlerini yapabilmeleri için ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin uzun yıllardır sürdürdüğü Eğitim İçin El Ele Projesi çerçevesinde verilen hizmet Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda başladı. Burada gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve beraberindekiler eşlik etti.

Çocuk, Gençlik, Kadın ve Engelli Meclisleri bulunan Kent Konseyi'nin ihtiyaçları tespit edip çözüm noktasında gayret ettiğini belirten Başkan Zolan, “Üniversite sınavı gençlerimiz için çok önemli bir yol ayrımı ve hayata atılmalarının en önemli adımlarından birisi” dedi.

YKS puanlarının açıklandığını, sonrasında ise gençlerin hedeflediği üniversitelere girmesinde rehberlik hizmeti almasının çok faydalı olacağını kaydeden Başkan Zolan, “Bu noktada bizler de gençlerimizin talebiyle uzun yıllardan beri uyguladığımız tercih danışmanlığı hizmetine başladık” dedi.

“Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz”

Gençlerin almış oldukları YKS puanına, hedefledikleri bölüm ve üniversitelere uygun bir şekilde, uzmanlar tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Gençlerimiz tercihlerini yapıp bu hizmete ihtiyaç duymuyorlarsa bile ikinci bir uzmanın tercihlerini kontrol etmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Arzu etmediğimiz sonuçların önüne geçmek adına bu işin uzmanları nezaretinde bu hizmeti almalarını tavsiye ediyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz. Onların her zaman mutlu ve başarılı olmalarını isteriz. Tüm gençlerimizi inşallah arzu ettikleri üniversitelere yerleşir” ifadelerini kullandı.

Randevu ile hizmet veriliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı Hizmetinden faydalanmak isteyen üniversite adaylarının belediyenin resmi sitesinde paylaşılan telefon numarasından randevu almaları gerektiği belirtildi. 05 Ağustos 2022'ye kadar saat 10.00-17.00 arasında verilecek YKS Tercih Danışmanlığı Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştiriliyor.