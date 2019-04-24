Büyükşehir'den 'Kanser Semineri'ne davet

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında 'Kanser, Erken Tanı ve Toplum Sağlığı Semineri' düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sağlıklı Kentler projesi kapsamında yapılacak olan Kanser, Erken Tanı ve Toplum Sağlığı Semineri 26 Nisan Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Seminerde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhan Meydan Acımış konuşmacı olarak yer alacak. Son yıllarda toplumda sık görülmeye başlanan ve erken teşhiste tedavi şansı yüksek olan kanser ile toplum sağlığının korunmasının öneminin değerlendirileceği ücretsiz seminere tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.