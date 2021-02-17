İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden kar mesaisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tavas, Honaz ve Serinhisar ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla mücadele etti.

Ekipler olası kar yağışından dolayı bazı bölgelerde hazır beklediği belirtildi.


Denizli'de beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla mücadele etti. Bu kapsamda ekipler Tavas ilçesinde Akıncılar, Gökçeler, Avdan, Pınarlar, Kızılca, Karataş, Pınarlık, Uluçam ve Çağırgan Mahallesi, Honaz ilçesinde Akbaş, Aşağıdağdere, Yukarıdağdere, Karaçay ve Aydınlar Mahallesi ile Serinhisar ilçesinde ise Yatağan ve Kocapınar Mahallesi ile Kefe Yaylası bölgesinde yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde kar yağışına karşı vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda beklediği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.