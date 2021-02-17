Büyükşehirden kar mesaisi

Ekipler olası kar yağışından dolayı bazı bölgelerde hazır beklediği belirtildi.

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla mücadele etti. Bu kapsamda ekipler Tavas ilçesinde Akıncılar, Gökçeler, Avdan, Pınarlar, Kızılca, Karataş, Pınarlık, Uluçam ve Çağırgan Mahallesi, Honaz ilçesinde Akbaş, Aşağıdağdere, Yukarıdağdere, Karaçay ve Aydınlar Mahallesi ile Serinhisar ilçesinde ise Yatağan ve Kocapınar Mahallesi ile Kefe Yaylası bölgesinde yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde kar yağışına karşı vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda beklediği belirtildi.