İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükşehirden muhteşem 19 Mayıs Konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Oda Orkestrası ve Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla muhteşem bir konser programına imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Oda Orkestrası ve Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla muhteşem bir konser programına imza attı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Oda Orkestrası ve Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde muhteşem bir konser verdi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda klasik müzikten türkülere sanat müziğinden marşlara birbirinden güzel eserler seslendirildi. Konzermeister'liğini Orhan Dikici'nin yaptığı konser programı Karl Jenkins'in ünlü Palladio eseri ile başlarken Mozart'tan Kaptanzade Ali Rıza Bey'e Özay Gönlüm'den anonim eserlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Oda Orkestrası ve Gençlik Korosu, birbirinden güzel ezgileri sahneye taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçıları Hakan Eyiden, Ufuk Keskin, Murat Bursalı ve Erdem Aktaş'ın solist olarak yer aldığı konser büyük beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat süren 19 Mayıs Konserini izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.