Büyükşehirden öğrencilere 12,5 milyon TL destek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı döneminde yapacağı 12,5 milyon TL'lik öğrenim yardımı sonuçları açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Buna göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitim gören, ekonomik durumu iyi olmayan 5 bin lise ve düzeyindeki öğrenciye 10 ay boyunca aylık 250 lira destek verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında toplamda vereceği 12,5 milyon TL'lik öğrenim yardımı sonuçlarına www.denizli.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. Yapılan değerlendirmede evraklarını eksiksiz getirip, beyan ettiği bilgilerle örtüşen öğrencilere 10 ay boyunca (Eylül-Haziran) 250 TL öğrenim yardımı yapılacak.

“Geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini söyledi. “Gençler bizim geleceğimiz” diyen Başkan Zolan, “2022-2023 eğitim-öğretim döneminde lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören 5 bin gencimize yapacağımız öğrenim yardımı sonuçları hayırlı ve uğurlu olsun. Geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü gençler bizim gözbebeğimiz. Gençlerimizi ne kadar donanımlı hale getirip geleceğe iyi bir şekilde hazırlarsak şehrimiz ve ülkemiz de geleceğe daha güvenle bakar” ifadelerini kullandı.