Büyükşehirden öğrencilere 3,6 milyon TL öğrenim yardımı

Başvurular, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden sadece online olarak gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yaptığı öğrenim yardımının müracaatlarını 28 Eylül 2020 Pazartesi günü başlatıyor. Öğrenim yardımı müracaatları www.denizli.bel.tr resmi internet sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. 23 Ekim 2020'ye kadar devam edecek başvuru kapsamında öğrenciler, kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye binasının yanında bulunan Turan Bahadır Sergi Salonu'nda kuracağı başvuru masalarına teslim edecek. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 120 TL öğrenim yardımı olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin lira destek verilecek.

Denizli merkez ve tüm ilçelerden başvurulabilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlayacağı öğrenim yardımına Denizli merkez ile birlikte tüm ilçelerden başvuru yapılabilecek. Başvuruda alınacak şartlar şu şekilde açıklandı: “Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz), ailesinin Denizli'de ikamet etmesi gerekecek. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranacak.”

"Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır"

Büyükşehir olarak geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Denizlimizin 19 ilçesinde lise ve dengi okullarda öğrenim gören gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl 100 TL olan öğrenim yardımını bu yıl 120 TL'ye çıkardık. Üç bin öğrencimize 10 ay boyunca ayda 120 TL olmak üzere toplamda 3,6 milyon TL destek vereceğiz" dedi. "Eğitim-öğretim" dendiğinde akan suların duracağını kaydeden Başkan Zolan, şunları söyledi: "Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve yeteneklerini şehrimiz ve için kullanacak bir gelecek için eğitime yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü eğitimli nesiller yarınlarımızı daha aydınlık hale getirecek yegane teminattır" dedi.