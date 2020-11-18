Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet

Başkan Zolan, "Attığım bu imza beni en çok mutlu eden imzalardandır. Bu tarihi mekanda birçok güzelliklerimiz olsun. Gençlerimizle, şairlerimizle, birçok farklı mesleki kurumlarımızla sohbetler olsun, çalışmalar gerçekleşsin" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ederek yok olmaktan kurtardığı Adil Beştaş Evi'nin Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olmasına yönelik protokol imzalandı. Türk Ocakları Derneği Denizli Şubesi'ne tahsis edilecek tarihi evde Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi kurulacak. Denizli'nin tarihi, sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkânları ve kent kimliğini akademik bir yaklaşımla değerlendirmek, gençlerin sosyal, kültürel bilinçlenmesine katkı sağlamak üzere veri tabanı oluşturmak, etkinlikler düzenlemek, farkındalık oluşturacak fikirler üretmek, kültürel devamlılığı sekteye uğratacak sorunlarla ilgili önlemler almak amaçlanıyor.

"Gelecek nesillere aktarılacak"

Uzun süredir arzu ettikleri bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, "Türk Ocakları Denizli Şubemize tarihi bir mekanı vererek geçmişle bütünleşmek; ecdadımızdan gelen güzellikleri bu mekanda yaşatmak ve tüm değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına böyle bir protokolü imzalıyoruz. Attığım bu imza beni en çok mutlu eden imzalardandır. Bu tarihi mekanda birçok güzelliklerimiz olsun. Gençlerimizle, şairlerimizle, birçok farklı mesleki kurumlarımızla sohbetler olsun, çalışmalar gerçekleşsin. Biliyorum ki burası sizlerle, Türk Ocağımızla çok güzel olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'ım burada güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

"Şehrimiz ve milletimiz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz"

Protokol töreninde konuşan Prof. Dr. Tok, Denizli'nin en eski sivil toplum örgütlerinden biri olan Türk Ocakları ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin imzaladığı protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi. Tok, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a bu tarihi Adil Beştaş Evi'ni Türk Ocakları Derneği'ne tahsis etmesinden dolayı bütün üyelerimiz adına, şehrimiz adına ve milletimiz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Burada şehrimizle, belediyemizle, diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte kentimizin kültürüne, Türk milletinin, Türk dünyasının, gönül coğrafyamızın kültürüne hizmet edecek etkinlikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.