Büyükşehirden üreticiye 133 ton tohum desteği

Hayvancılık maliyetlerinin düşürülmesinde büyük etkisi olan destek protokolünü imzalayan Başkan Osman Zolan, “Çiftçilerimize, üreten insanımıza, köylümüze destek olmak için gayretlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle tarım ve hayvancılık sektöründe yüz güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi Denizlili üreticilere Macar fiği tohumu desteği verecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hayvancılık yapan üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesinde büyük etkisi olan Macar fiği tohumu desteği için Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Şakir Çınar ile protokol imzaladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde imzalanan “Macar Fiği Projesi” protokolü ile Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerindeki bin 330 üreticiye 133 ton Macar fiği tohumu verilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe desteği verdiği 133 ton Macar fiği tohumu 16 ilçedeki toplam 13 bin 300 dekar alana ekilecek.

Çiftçi ve üreticiler mutlu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, bugün yine Denizlili üreticilere destek olmanın güzelliğini hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Çiftçilerimize, üreten insanımıza, köylümüze destek olmak için gayretlerimiz artarak devam edecek” dedi. Kırsala verdikleri birçok proje desteği ile çiftçi ve üreticilerin mutlu olduğunu, bunu gittiği her yerde gördüğünü kaydeden Başkan Osman Zolan, “Bugün imzalayacağımız protokol ile bin 330 çiftçimize 133 bin kilogram Macar fiği tohumu desteği vereceğiz. 2022 yılında da bir protokol gerçekleştirmiştik ve 900 çiftçimize 90 bin kilogram Macar fiği tohumu vermiştik. Bugün ise bin 330 çiftçimize 133 bin kilogram Macar fiğ tohumu desteği veriyoruz.” Macar fiği tohumunu çiftçilere yüzde 50 hibe şeklinde vereceklerini işaret eden Başkan Osman Zolan, proje tutarının ise 4 milyon TL olduğunu belirterek,“ Ancak bu tohumlardan elde edilecek ürünler çiftçimize 4 milyon TL'nin kat ve kat üstünde katkı sağlayacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve Çınar protokolü imzaladı.