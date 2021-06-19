Büyükşehirden yeni sezonda 450 kilometre asfalt

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı sezonunda il genelinde 450 kilometre yolu asfaltla buluşturacak.

Denizli genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları ile vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu için kolları sıvadı. 1 ve 2. kat olmak üzere kent genelinde toplamda 450 kilometrelik asfalt yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilk olarak 1. kat sathi kaplama yol yapım hazırlıklarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 2021 yılı sezonunda yeni asfalt dökülecek yollarda genişletme, kot çalışmaları ve sert virajlarda yumuşatma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Ekiplerinin 1 Temmuz'a kadar 1.kat asfalt serme hazırlıklarını tamamlayacağı bu tarihten itibaren il genelinde toplamda 450 kilometrelik asfaltlama çalışmasına başlanacağı kaydedildi.

“Biz hizmet etmek için varız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Kent genelindeki ihtiyaç olan bölgelerde asfalt çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Denizlimize hizmet etmeye, şehrimize güzellikler katmaya devam ediyoruz. Milletimize hizmet yolunda asla durmayacağız. Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Biz hizmet etmek için varız. Destek veren, bizlere inanan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.