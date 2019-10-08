Büyükşehir'in Kış Spor Okulları 12 bin kişi başvurdu

Bu yıl 12 bin kişinin katıldığı Kış Spor Okullarında en çok yüzme, pilates ve zumba branşları tercih ediliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz ve kış olmak üzere yıl boyu Denizlililere ücretsiz olarak sunduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları kursları başladı. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan Kış Spor Okulları kapsamında atletizm, basketbol, buz pateni, cimnastik, judo, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme ve zumba, branşlarında ücretsiz eğitim veriliyor. Geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasında da önemli bir etken olan Kış Spor Okullarına bu yıl yediden yetmişe12 bin dolayında kişinin katıldığı belirtilirken, en çok yüzme, pilates ve zumba branşları tercih ediliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağlıklı bir yaşam için sporun vazgeçilmez olduğunu söyledi. Yaz ve kış olmak üzere yılda 2 dönem halinde birçok branşta ücretsiz spor kursu verdiklerini vurguladı.