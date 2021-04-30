Büyükşehrin 10 otobüs hattı ALES için çalışacak

Otobüsler sınava gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ana arterlerde bulunan 10 otobüs hattı, 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için çalışacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin 110, 120, 130, 190, 210, 270, 300, 320, 340 ve 350 numaralı otobüsleri görevde olacak. Otobüsler ilk seferlerine sabah saat 07.00'da başlarken, son seferlerini ise saat 13.00'de yapacak. ALES'e girecekler sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek. Otobüs kullanacaklar otobüs saatlerinin detaylarına https://ulasim.denizli.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

Otobüsler 03 - 07 Mayıs tarihleri arası çalışacak

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerin in önümüzdeki hafta içi de çalışacağı belirtildi. Belediye otobüsleri 03 - 07 Mayıs tarihleri arası da hizmette olacak. Vatandaşlar belirtilen tarihler arasında otobüs kalkış saatlerini ulaşım portalından (https://ulasim.denizli.bel.tr) öğrenebilecek.