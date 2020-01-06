İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

Denizli’nin en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Denizli'nin en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Buz tutan göl, kıyısındaki ördek ve kazlar ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Denizli'nin önemli turistik mekanlarının başında gelen Süleymanlı Yayla Gölü, bin 155 metrelik rakımı nedeniyle hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile buz tuttu. Göl, buz tutan manzarası ile tabloları aratmazken, gölün 4 mevsim misafirleri olan ördekler ve kazlar da kıyıda güzel görüntüler oluşturdu. Göl, kar görmek isteyenlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki göle çıkmak için fotoğraf meraklıları adeta kuyruğa girdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.