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Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı

Denizli Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi, Adalet Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Ceza evindeki mahkumlar ise başka bir ceza evine nakledildi. 7 koğuşu bulunan ceza evi 1947 yılından bu yana hizmet veriyordu.


1947 yılında açılan ve o yıldan bu yana hizmet veren ceza evindeki mahkumlar jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Ceza evi personelinin de farklı yerlerdeki ceza evlerine nakledildikleri öğrenildi. Ceza evinin kapatılma gerekçesi ile ilgili ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

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