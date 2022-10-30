Çal Belediyespor üçte üç yaptı

haftasında Yeşilçınarspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.

Şirinköy Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Çal Belediyespor, rakibini Abuzer Çiftçi 2, Şerefettin Güzeler, Gökay Dinç (Penaltı) ve Eftal Cem Yazır'ın attığı gol ile 5-0 kazanarak üçte üç yaptı ve puanını 9'a çıkardı.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Karşılaşmayı değerlendiren takım kaptanı Gökay Dinç, iyi bir takım olduklarının altını çizerek, “Çok şükür yine galip geldik. Bu günü de kayıpsız atlattık. Geç toplandık. Takım olarak daha yeni yeni toparlanıyor, kendimize geliyoruz. Takım olarak hepimiz büyük mücadele veriyoruz. Hocamızın istekleri doğrultusunda antrenmanlarımıza düzenli eksiksiz olarak katılıyoruz. Bunun da meyvesini sahada alıyoruz. Çok şükür bu günde kazandık ve üçte üç yaptık. Hedefimiz şampiyonluk bu yolda ilerliyoruz. Zaten hedefi olan insanlar başarılı olur. Her maçımızı kazanarak hafta hafta yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

“Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz”

Takım olarak gayet iyi olduklarını belirten siyah beyazlı takımın deneyimli kalecisi Burhan Berk Soylar da “Takım olarak gayet iyiyiz. Bunu zaten sahada görüyoruz. Bu gün 5-0 gibi net bir sonuçla galip geldik. Lige biraz geç hazırlanmaya başladık ama her geçen gün daha iyi oluyoruz. Hedefimiz şampiyonluk bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu günkü maçta gayet iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarım gerçekten yüreklerini ortaya koyarak oynadılar. Bu oyunla rakibimizin moralini bozduk. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.