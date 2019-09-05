‘Çal Garası' üzümlerden pekmez yapımına başlandı

Denizli'nin Çal ilçesinde yetiştirildiği ilçenin ismini alan ‘Çal Garası' adı verilen üzümlerinden pekmez yapımına başlandı. Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil pekmez yapımı için kullanılan çekirdeksiz üzümlerin yaklaşık 120 bin dekar üretim alanına sahip olduğunu belirtti.

Çal ilçesinde kumsal topraklarda susuz üretilen ‘Çal Garası' üzümlerinden sıkılan şıranın en fazla 26 dereceye ulaşana kadar kaynatılarak pekmeze dönüştürülmesi işlemine başlandı. Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, pekmez yapımı için kullanılan çekirdeksiz üzümlerin yaklaşık 120 bin dekar üretim alanına sahip olduğunu belirtti.

“Çal pekmezinin özelliği doğallığı”

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, “Şimdilerde katkı maddelerinden birçok kişilerin şikayet ettiği bir zamandayız. Burada tamamen doğal yöntemlerle ve atalarımızın kullandığı eski usullerle Çal pekmezi yapılmakta. Çal pekmezinin özelliği doğallığıdır ve bölgemizde yetişen Çal karası üzümlerinden yapılmaktadır. Çal deyince akla gelen ilk şey Çal karası üzümü ve pekmezidir” dedi.

Pekmezin sağlık açısından önemine vurgu yapan Çil, “Pekmezimizin faydası özellikle çocuklarda zeka gelişiminde büyük faydası görülmekte, ayrıca kansızlığa iyi geliyor. İlçemizde pekmez üretimi ticari amaçlı yapılmamaktadır. Evlerde 100-200 litre olarak yapılmaktadır. Az bir miktarda ticari üretim gerçekleşmektedir. Bunların çekirdeğinin de en büyük özelliği kanseri önleyici vitaminler var ve hücre yenileme yapmakta. Araştırmaları yapılarak doktor gözetiminde kullanarak çok faydalı olduğu bilimsel olarak ispatlandı” diye konuştu.

"Pekmez öksürüğe çok iyi geliyor"

Gece gündüz tarlada pekmez üretimi yaptıklarını ve oldukça hummalı çalışma gösterdiklerini belirten Durdane Mercan, “Bu bizim Çalımızın meşhur pekmezi. Pekmezi kaynatırken savrulur, savrulmazsa tadı acı olur. Üzümün çekirdeği çok faydalıdır. Pekmezi kan yapıcıdır. Bir de kendim çok denedim, öksürüğe çok iyi geliyor. Şimdiye kadar hiç öksürük şurubu içmedim sadece pekmez içtim, hasta olup üşüttüğüm ve öksürdüğüm zaman sabah 1 fincan pekmez içerim öksürüğüm filan kalmaz“ ifadelerini kullandı.