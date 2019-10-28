Denizli'nin Çal ilçesine tarihinde ilk defa kadın kaymakam atandı. Daha önce Samsun'un Yakakent ilçesinde vekaleten kaymakamlık yapan Selin Sarı, Çal Kaymakamı olarak atandı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sarı, 2 yıl Samsun'un Yakakent ilçesinde vekaleten kaymakamlık yaptı. Sarı'nın asaleten Çal Kaymakamlığı'na atandığı bildirildi. Çal ilçesine tarihinde ilk defa kadın kaymakamın atandığı bildirildi.

1 yıl İngiltere'de dil eğitimi de aldığı öğrenilen Sarı'nın, 105. dönem ‘kaymakamlar kura çekimi' ile Çal'a atandığı belirtildi.