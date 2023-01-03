Çal jandarmasından kaçak kazı şebekesine suçüstü

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri, dağda kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olay, Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çal İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılık yapan Ali Y., Muhammet B. ve Hüseyin K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 3 şüpheli, dağda kaçak kazı yaptığı sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmayı karşılarında görünce ne yapacağını bilemeyen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerle beraber kaçak kazıda kullanılan malzemelerde muhafaza altına alındı. Kaçakçılara geçit vermeyen Çal jandarması, böylelikle bir suçun daha önüne geçmiş oldu.