Çal Kaymakamı, görevi başındaki polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti

Denizli'de Çal ilçe Kaymakamı Selin Sarı, korona virüs tedbirleri kapsamında görevi başındaki polis ve jandarma ekiplerini denetleyerek, yeni yıllarını kutladı. Çal ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı personeller 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Çal ilçe Kaymakamı Selin Sarı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni yıl ile birlikte saat 21.00'da başlayan korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma personellerinin gerçekleştirdiği denetimlere katıldı. Yılbaşı ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte gerçekleştirilen denetimlere katılan Kaymakam Sarı, uygulamalar hakkında bilgi aldı. Çal ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığına bağlı polis ve jandarma personellerinin yeni yıllarını tebrik etti.

“Yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum”

Denetimlerde yaklaşık 20 vatandaşın sorgusu gerçekleştirilirken maske, mesafe, hijyen ve sokağa çıkma kısıtlamaları konusunda bilgilendirmede bulunan Kaymakam Sarı, sürücülerin de yeni yılını tebrik etti. Kaymakam Sarı, “Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda denetimleri olmak üzere her türlü tedbir alınmıştır. Değerli Çallı hemşehrilerimiz, pandemi sürecinde elde edilen kazanımlarımızı kaybetmememiz için sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşında da uygulanmaktadır. Yılbaşı denetimlerimiz kesintisiz devam edecektir. İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreci atlatma yolunda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak hem kendimizin, hem de sevdiklerimizin sağlığını koruyalım. Korona virüsün yayılımının artmasını engelleyelim. Aziz şehitlerimizin değerli ailelerinin, gazilerimizin, Çallı hemşerilerimizin, korona virüs salgınında büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelimizin ve güvenlik güçlerimizin, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.